Суд арестовал задержанную на взятке главного архитектора города на Харьковщине с возможностью залога в 528 тыс. грн

Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в получении взятки начальнице управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений одного из горсоветов области.

"Подозреваемой в получении неправомерной выгоды назначена мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременной возможностью внесения залога в размере 528 тыс 600 грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось ранее, чиновница была задержана при получении взятки. По данным правоохранителей, за согласование технической документации по размещению двух МАФов женщина требовала и получила от предпринимателя 40 тыс.грн. Во время проведения обыска в служебном помещении было изъято 20 тыс. грн.

Задержанной объявлено подозрение по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах, задержанная - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений Купянского горсовета Елена Кошелева-Скляр.