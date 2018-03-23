СБУ блокировала в Киеве деятельность офиса подконтрольных ФСБ РФ хакеров

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Генпрокуратурой разоблачили и заблокировали в Киеве деятельность офиса работавших на ФСБ России хакеров.

"Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений", - сообщает пресс-центр СБ Украиныц в пятницу.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против Украины.