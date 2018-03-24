Профсоюзы и власть "ArcelorMittal Кривой Рог" назначили конференцию трудового коллектива на одно время в разных местах

Комитет первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПО ПМГУ) ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) и власть объявили о проведении конференции трудового коллектива с разными повестками дня в разных местах в одно время.

"Профсоюзным комитетом ПО ПМГУ ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" 23 марта 2018г было принято решение о проведении конференции трудового коллектива ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" 27 марта 2018г в 17:00 в ДК "Мистецький" (...) Понимая важность и последствия принятия решений на конференции трудового коллектива, 22 марта 2018г руководители предприятия объявили в газете "Металлург" о проведении конференции в большом зале совещаний управления предприятия 27 марта 2018г в 17:00 и исключили из повестки дня два самых важных вопроса: об утверждении требований наемных работников к работодателю и об утверждении органа, уполномоченного представлять интересы наемных работников в коллективном трудовом споре. Цель такого объявления - сорвать проведение конференции трудового коллектива", - говорится в обращении к делегатам конференции трудового коллектива председателя профкома ПО ПМГУ ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", председателя совместного представительского органа профсоюзных организаций, действующих на ПАО (ПО ПМГУ) ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" Натальи Маринюк.

При этом в обращении отмечается, что право профкома созывать общее собрание (конференцию) наемных работников предусмотрено п. 2.2.3 положения о порядке формирования и утверждения требований наемных работников, профсоюзов, утвержденного приказом № 66 Национальной службы посредничества и примирения от 26 сентября 2014г.

Н.Маринюк уточняет, что согласно п. 9.4.3 коллективного договора власть предприятия обязана предоставить делегатам время для участия в конференции с сохранением среднего заработка: "Никто не может быть ограничен в праве принять участие в конференции трудового коллектива, и никто не может быть привлечен к ответственности за это участие".

"Если вас будут заставлять идти на конференцию в здание управления предприятия, если на вас будут оказывать психологическое давление, если вам в какой-то форме будут угрожать, прошу сообщать об этих фактах в профком ПО ПМГУ ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" для последующей передачи материалов в правоохранительные органы и привлечения виновных к ответственности", - резюмируется в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте профсоюзного еженедельника "Вместе-Профинфо" ППО ПМГУ ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Ранее - 16 марта - была опубликована повестка дня конференции трудового коллектива предприятия, в которой, в частности, значится отчет о выполнении колдоговора за 2017 год, утверждение требований наемных работников к работодателю ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" или уполномоченному им лицу, утверждение состава органа, уполномоченного представлять интересы наемных работников в коллективном трудовом споре, доизбрание членов согласительной комиссии ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", избрание состава комиссии по трудовым спорам в связи с прекращением ее полномочий.

Также сообщалось, что представители трудового коллектива "ArcelorMittal Кривой Рог" на состоявшемся 14 марта текущего года митинге потребовали от собственника предприятия повышения средней заработной платы до EUR1000 в гривневом эквиваленте с 1 апреля 2018 года, сохранения рабочих мест и обеспечения безопасных условий труда.

В свою очередь, генеральный директор меткомбината Парамжит Калон на явочном рапорте для руководителей подразделений комбината 7 марта заявил о намерении повысить зарплаты работникам в рамках ежегодного их пересмотра. При этом пресс-служба уточнила, что "в любом случае рост зарплаты будет осуществлен с учетом украинского рынка труда, инфляции, собственных затрат на производство, себестоимости продукции, прогнозов цен на мировых рынках металлопродукции и других факторов, которые требуют анализа и принятия взвешенного решения".

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".