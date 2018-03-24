Погода, Новости, загрузка...

Политические Сводки

Агрессор пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины - Порошенко
24.03.2018 12:09

Агрессор пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины - Порошенко

Агрессор пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины

"Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев", - заявил П.Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

Президент подчеркнул, что финансируемые из России силы готовили в Украине госпереворот в интересах РФ, используя "так называемую теорию управляемого хаоса"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить