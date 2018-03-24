На трассе Киев-Харьков близь Борисполя перекрывалось автодвижение из-за неизвестного предмета в пакете В Бориспольском районе Киевской области на трассе Киев – Харьков временно перекрывали автомобильное движение из-за обнаруженного предмета в пакете, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдел коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович. По словам Н.Жуковича, сообщение о минировании трассы Киев – Харьков близь Борисполя поступило правоохранителям 10:00 в субботу. Движение транспорта на этом участке дороги было приостановлено. "Обнаруженный на трассе предмет в пакете взрывотехники отправили на экспертизу". Движение восстановлено", - сказал Н.Жукович. Какой именно предмет находился в пакете пока не известно Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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