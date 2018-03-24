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Политические Сводки

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе
24.03.2018 16:31

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе

В Киевском районе Одессы автомобиль Toyota столкнулся с электроопорой, в результате ДТП два человека погибли, и один получил травмы.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Одесской области, Toyota столкнулась с электроопорой во время движения по ул.Дмитрия.

"В результате столкновения водитель транспортного средства получил повреждения, а двое его пассажиров - мужчины 1991 и 1992 года рождения, которые находились на заднем сидении, погибли", - сказано в сообщении.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в том числе, проверяют наличие алкоголя в крови водителя.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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