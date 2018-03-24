Трамп планирует пойти на высылку российских дипломатов в рамках "дела Скрипаля"

Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, высказавшихся за то, чтобы выслать из страны часть российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

В сообщении указывается, что речь может идти о высылке "десятков российских дипломатов из США".

"Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке, вероятно, будет объявлено в понедельник", - передает Bloomberg.

При этом источники подчеркивают, что Д.Трамп, в то же время, еще может пересмотреть это решение.

При этом, по словам источников агентства, Д.Трамп готов пойти на такие меры, но хочет быть уверенным, что его европейские союзники также примут похожие меры в отношении России.

Как сообщалось, многие страны ЕС как раз в понедельник планируют объявить о мерах в связи с "делом Скрипаля".

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку прежний полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.