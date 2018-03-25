В Донецкой области полицейские задержали мошенника за кражу планшета

Правоохранители в Донецкой области задержали мошенника, который украл планшет у его обладательницы, воспользовавшись доверием жертвы.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Донецкой области, молодая женщина, ничего не подозревая, дала позвонить со своего планшета неизвестному, но как только она отвлеклась, преступник скрылся с чужим имуществом.

"В Центральный отдел полиции обратилась 22-летняя местная жительница, которая рассказала, что на улице возле рынка к ней подошел неизвестный и попросил позвонить. Мужчина сообщил, что якобы у него разрядился телефон. Доброжелательная девушка поверила неизвестному, дала свой планшет и даже не заметила, как быстро преступник скрылся", – говорят в полиции.

Как отмечается, сотрудники уголовного розыска в результате следственно-оперативных действий задержали афериста. Им оказался 25-летний локальный, который причастен к другим преступлениям имущественного характера.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.