За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в воскресенье утром.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы НВФ применили по защитникам Лебединского и Новотроицкого.

Кроме этого, во вражеский огонь из стрелкового оружия попали украинские защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

На Луганском направлении соперник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции близко населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку населенного пункта Счастье.