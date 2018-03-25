В воскресенье на дорогах Киева ожидается гололедица

В воскресенье, 25 марта, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах кое-где гололедица, сообщает Киевская городская государственная власть со ссылкой данные Укргидрометцентра.

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура днем 3-5º тепла", – говорится в сообщении.

С целью предупреждения травматизма и избежание аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу… во время гололеда", – подчеркивают в ведомстве.