Эрдоган обещает в скором времени установить контроль над сирийским Таль-Рафатом Турецкая армия в ближайшие дни установит контроль над сирийским городом Таль-Рафат, тем самым будут достигнуты цели антитеррористической операции "Оливковая ветвь", заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Турция рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Манбиджа и обеспечит возвращение беженцев в родные дома", - цитирует Р.-Э.Эрдогана Анатолийское агентство новостей. Он вновь призвал США к выводу из сирийского Манбиджа США боевиков PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (Курдские силы самообороны), которые Анкара считает террористическими. С 20 января вооруженные силы Турции проводят в районе сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдского ополчения, а также остатков боевиков "Исламского государства". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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