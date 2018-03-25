В троллейбусном депо в Николаеве во время обслуживания загорелся троллейбус: пострадала женщина-водитель

В Николаеве пожарные ликвидировали пожар в троллейбусном депо, в результате которого женщина-водитель получила незначительную травму.

"Установлено, что пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании. Горение было ликвидировано на площади 40 кв м", - говорится в обнародованном в воскресенье пресс-службой Госслужбы Украины по ЧС сообщении.

В результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и вдохновлялась продуктами горения. Сейчас пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи.