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Политические Сводки

В троллейбусном депо в Николаеве во время обслуживания загорелся троллейбус: пострадала женщина-водитель
25.03.2018 19:35

В троллейбусном депо в Николаеве во время обслуживания загорелся троллейбус: пострадала женщина-водитель

В троллейбусном депо в Николаеве во время обслуживания загорелся троллейбус: пострадала женщина-водитель

В Николаеве пожарные ликвидировали пожар в троллейбусном депо, в результате которого женщина-водитель получила незначительную травму.

      "Установлено, что пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании. Горение было ликвидировано на площади 40 кв м", - говорится в обнародованном в воскресенье пресс-службой Госслужбы Украины по ЧС сообщении.

      В результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и вдохновлялась продуктами горения. Сейчас пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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