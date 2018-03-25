Пограничниками в пункте пропуска "Владимир-Волынский" были выявлены более 4,5 тыс. пачек сигарет

На границе пограничниками в балках грузового поезда, следовавшего в польский Грубешов, выявлено более 4,5 тыс. пачек сигарет, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Скрытые в грузовом поезде более 4,5 тыс. пачек табачных изделий нашли сегодня пограничники Львовского отряда вместе с таможенниками в пункте пропуска "Владимир-Волынский", – сказано в сообщении на странице в Фейсбук ведомства в воскресенье.

В информации уточняется, что товар обнаружили с помощью служебной собаки, натренированной на поиск табака. Товар находился в балке под двумя вагонами поезда, следовавшего в польский город Грубешув. Всего работники пункта пропуска достали из тайников более 4580 пачек сигарет.

"Кроме того, в вагонах был скрыт GPS-трекер. Обнаруженный груз изъят, сумма его оценки устанавливается", – говорится в сообщении.

Контрабандные сигареты также обнаружили пограничники Чопского и Мостиского отрядов в пунктах пропуска "Ужгород", "Краковец" и "Шегини".