Минэнергоугля предлагает Кабмину назначить первым замминистра директора департамента правового обеспечения Максимец Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает Кабинету министров Украины назначить первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности директора департамента правового обеспечения данного ведомства Татьяну Максимец. "В секретариате Кабинета министров обрабатывается в установленном порядке соответствующие материалы относительно назначения Максимец Т.В. первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины", - говорится в ответе Минэнергоугля на требование агентства "Интерфакс-Украина". Кроме того, в секретариате правительства обрабатывается материалы относительно увольнения действующего первого замглавы Минэнергоугля Галины Карп. Как сообщалось, в начале марта источник в правительстве сообщил агентству, что Г.Карп подала в отставку. Г.Карп занимает пост первого замминистра энергетики с июля 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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