В общей сложности под завалами ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове найдены тела 55 погибших

Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово стали, как минимум, 55 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших", - сказал он.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.