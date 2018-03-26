Почти 100 человек пострадали во время акций протеста в Барселоне

Около 90 человек получили неопасные для жизни травмы в результате столкновений участников протестов с полицейскими в Барселоне, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Среди пострадавших - десятки сотрудников полиции.

Массовые акции протеста против задержания в Германии бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона прошли в ряде городов Каталонии накануне.

На улицы Барселоны вышли десятки тысячи человек. В руках они держали флаги Каталонии и скандировали лозунги: "Свободу политзаключенным!" и "Позор Европе!".

Некоторые участники протестов блокировали дороги, закидывали стражей порядка банками. В ходе протестов сотрудники полиции задержали несколько демонстрантов.

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ задержала К.Пучдемона при попытке пересечь границу Германии с Данией.

В конце прошлой недели судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал Европейский ордер на арест К.Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании.