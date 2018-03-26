Дипломаты проверяют, есть ли украинцы между жертв пожара в ТРЦ в российском Кемерово

Консул Украины в Новосибирске проверяет информацию о наличии украинцев между погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в г.Кемерово.

"Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть между погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в г.Кемерово граждане Украины", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник утром в аккаунте Департамента консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. По состоянию на понедельник утро число погибших при пожаре выросло до 53 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.