Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 6,9%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины в период с 19 по 26 марта 2018 года сократились на 6,9% (на 102,9 тыс. тонн) – до 1 млн 384,4 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", за этот период запасы углей антрацитовой группы уменьшились на 16,5% (на 81,8 тыс. тонн) – до 414 тыс. тонн, газовой группы – на 2,1% (на 21,1 тыс. тонн), до 970,4 тыс. тонн.

В то же время запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю возросли на 2,6% (на 6,9 тыс. тонн) – до 275,6 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 26 марта выше показателя 19 марта на 2,1% (на 4,5 тыс. тонн) – до 218,9 тыс. тонн, газовой – на 4,2% (на 2,3 тыс. тонн), до 56,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (на 6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.