AB InBev и Efes завершают слияние в РФ и Украине

Пивоваренные концерны Anadolu Efes и AB InBev получили все необходимые разрешения регуляторов для объединения бизнеса в России и Украине. Компании подписали обязывающее соглашение по сделке, ее закрытие ожидается до конца марта, сообщил Efes.

Компания также раскрыла структуру сделки: ее "дочка" Efes Breweries International N.V. внесет 99,999% долей "Пивоварни Москва-Эфес" в новую дочернюю компанию Efes - AB InBev Efes B.V. Затем AB InBev Western European Holding внесет в эту компанию свои российские и украинские активы, а взамен получит новые акции AB InBev Efes.

После завершения допэмиссии Efes Breweries International и AB InBev Western European Holding будут владеть по 50% акций AB InBev Efes.

Оценка стоимости российских и украинских активов AB InBev в рамках сделки - $1,002-1,223 млрд (на основе метода дисконтирования денежных потоков). Активы Efes были оценены в $962 млн - $1,145 млрд.

Синергия от объединения оценивается в $80-100 млн в год за счет сокращения расходов.

После завершения сделки показатели объединенной компании будут консолидированы в отчетности Anadolu Efes. AB InBev не будет включать результаты в свою глобальную отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли.

Объединение операций в России и Украине укрепит конкурентные позиции брендов обеих компаний и создаст потенциал для будущего роста. Амбиции объединенной компании - стать лидером на рынках пива в России и Украине, отмечается в сообщении Efes.

Сейчас руководитель на российском рынке - датский пивоваренный концерн Carlsberg. По данным Nielsen, которые раскрывала "Балтика" ("дочка" Carlsberg в России), доля датского концерна на российском рынке пива в прошлом году составляла 31,9%. У Efes было 14,5%, у Heineken - 13,7%, у AB InBev - 10,5%.

На глобальном рынке Anheuser-Busch InBev занимает первое место. AB InBev и Anadolu Efes, руководитель на рынке Турции, в августе прошлого года подписали соглашение о намерениях объединить бизнес в России и в Украине в равных долях. Объединение является следствием сделки по слиянию AB InBev с SABMiller, которая была закрыта в октябре 2016 года и в результате которой AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "САН Инбев" (российская структура AB InBev) в 2016 году увеличило выручку на 5,9%, до 41,7 млрд рублей, и сократила чистый убыток до 1,84 млрд рублей с 9,77 млрд рублей годом ранее.

Глобальные компании не раскрывают показатели на российском рынке. AB InBev сообщала, что в 2017 году ее выручка в Восточной Европе снизилась примерно на 1-3% (low single digits), главным образом, из-за ограничения производства и продаж пива в ПЭТ-таре в России, которое привело к сокращению рынка.

Портфель брендов AB InBev объединяет марки Budweiser, Stella Artois, Beck's, Leffe и Hoegaarden, а также локальные бренды "Клинское", "Сибирская корона", "Черниговское" и другие. Портфель Anadolu Efes включает бренды Efes Pilsener, Velkopopovicky Kozel, Bavaria, Pilsner Urquell, "Старый мельник", "Золотая бочка".