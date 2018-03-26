Слишком "широкие" лоты при бюджетных закупках лекарств в регионах не позволяют принять участие в торгах производителям – Тева

Слишком "широкие" лоты, объединяющие различные препараты в один при бюджетных закупках лекарств в регионах не позволяют принять участие в торгах производителям, таким образом, сужая конкуренцию и повышая цены, считают в компании "Тева Украина".

"Объединение в лоты на сегодняшний день является одним из основных проблемных вопросов в региональных закупках в Украине. В процессе оспаривания подобной тендерной документации мы наблюдаем отсутствие обоснований заказчиков, как медицинских, так и экономических. В то же время, часто, невозможно получить гарантийные письма от других производителей и заключить договора поставки других лекарственных средств. Эти и другие факторы устраняют производителей от конкурентной борьбы и не дают возможности сформировать конкурентное предложение для заказчика и участвовать в тендере напрямую ", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" директор юридического и комплаенс отдела ООО "Тева Украина" Анастасия Троян.

По ее словам, разница в ценах предложений, по сравнению с фактической стоимостью закупки, по тем тендерам, в которых не удалось принять участия производителям из-за объединения в лотах разных продуктов, "исчисляется сотнями и тысячами процентов".

"Сегодня преимущества для общества от прямого участия производителей в подавляющем большинстве не вызывают никаких сомнений. Принцип "один лот – одно наименование" устраняет дискриминационный фактор и стимулирует реальную конкуренцию. Любой производитель, имеющий в своем портфеле тот или иной препарат, получит возможность быть непосредственным участником тендеров", - сказала знаток.

При этом она отметила, что деятельность по реализации лекарственных средств разных производителей не является специализацией компании "Тева Украина".

Комментируя опыт заключения долгосрочных договоров с международными организациями, которые закупают лекарства за средств госбюджета Украины, А.Троян отметила, что по таким договорам с Программой развития ООН (ПРООН, UNDP) цены в договоре зафиксированы и не могут меняться в сторону повышения.

"Такие договора позволяют экономить бюджетные средства для государства и расширять горизонт планирования для производителей лекарственных средств", - пояснила знаток.

Обобщая опыт участия компании в госзакупках лекарственных средств, А.Троян отметила, что с 2015 года во время таких закупок "случались разные коллизии".

По словам А.Троян, в частности, в 2015 году, во время закупки Министерством здравоохранения Украины медикаментов для детей, больных расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, компания не смогла принять участие в тендере, "поскольку не удалось задекларировать оптово-отпускную цену на наш препарат вовремя, хотя все документы были поданы в полном объеме и заблаговременно".

"По результатам торгов, "Тева Украина" предложила самую низкую цену. Компания понимала, что Минздрав нарушает наши права - в конечном итоге Минздрав просрочил декларирование на 27 рабочих дней, следовательно мы вынуждены были обратиться в различные государственные органы для их защиты. В 2016 году АМКУ установил, что такие действия Минздрава сделали действительно невозможным участие "Тева Украина" на конкурсной основе в процедуре госзакупок лекарств по целевой программе закупки медикаментов для детей, больных расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, которые состоялись в сентябре 2015 года. Одновременно, АМКУ установил нередкие случаи, когда заявления, которые были зарегистрированы позднее заявления ООО "Тева Украина", рассматривались раньше, чем заявление нашей компании", - рассказала она.

А.Троян выразила надежду, что создание Национального закупочного агентства позволит государству обеспечить "беспрерывные, постоянные поставки лекарств для пациентов, используя полностью прозрачные механизмы и развивая конкуренцию в фармацевтической отрасли".

Вместе с тем, она подчеркнула, что на сегодняшний день отсутствует стратегия перехода от действующего механизма закупок к закупкам через Нацагентство.

"Также конечно, что заявленные сроки для перехода очень сжатые. То есть главный риск, который мы видим, связан с условиями неопределённости, в которых наша отрасль может оказаться весной 2019 года. В этой связи также важен вопрос законодательного урегулирования механизмов, по которым будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность Агентства, долгосрочных контрактов, бесплатности услуг Агентства для других заказчиков, кроме Минздрава, а также об эффективном управлении остатками закупленных лекарственных средств", - отметила директор юридического и комплаенс отдела ООО "Тева Украина"