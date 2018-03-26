Первые конкурсы по отбору руководителей госкомпаний по новой процедуре могут быть объявлены для "Укрэнерго", "Укрзализныци" - Нефедов

Первые конкурсы по отбору руководителей крупнейших государственных компаний и членов их наблюдательных советов по новой процедуре могут быть объявлены в отношении "Укрэнерго" и "Укрзализныци", сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Мы разослали письма в разные международные организации, чтобы они номинировали членов номинационной комиссии с правом совещательного голоса. Как только это будет сделано, а на это понадобится неделя - так точно, далее мы вынесем этот вопрос на Кабмин. Кабмин должен полностью утвердить состав комиссии и тогда сможем начать. В принципе у нас все готово для объявления первых конкурсов. Первые конкурсы... Ожидаю, что это будет "Укрэнерго", "Укрзализныця", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-брифинге в понедельник в Киеве.

По словам первого замминистра, первые конкурсы могут быть объявлены в перспективе нескольких недель.

"На первом же заседании обсудим, где в этом есть наибольшая необходимость, так как во многих предприятиях отсутствие наблюдательного совета создает реальные проблемы", - добавил он.

Как сообщалось, постановлением правительства №190 от 21 марта комитет по отбору руководителей крупнейших госпредприятий был сокращен с 18 человек до восьми, из которых четверо – представители государства, а еще четверо – негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин. Комитет принимает решение большинством минимум в три голоса. Согласно новой процедуре кандидатуры для комитета будет подбирать умышленно созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее. В ее состав входит пять членов, между которых – два представителя секретариата Кабинета министров, по одному представителю от Минюста и органа управления, а также знаток по подбору персонала.

После некоторой дискуссии Кабмин, в связи с утверждением новой процедуры, решил отменить все ранее объявленные конкурсы на любых их этапах, тогда как проект постановления предполагал, что обновленный номинационный комитет должен был рассмотреть претендентов, которые успели отобрать комиссии министерств и Фонда госимущества. Больше только таких было от ФГИ, прежде только, в набсоветы облэнерго. Помимо этого, в день принятия решения о новой процедуре отбора и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил об определении конкурсной комиссией Фонда 14 претендентов на три должности независимых членов набсовета "Центрэнерго", не указывая их фамилий.

Кроме того, ранее были объявлены конкурсы на руководство "Укрспирта", ГПЗКУ, "Укрхимтрансаммиак" и "Укрэнерго".