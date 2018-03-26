Апелляционный суд Киева 29 марта рассмотрит жалобу на арест Савченко

Апелляционный суд г.Киева 29 марта рассмотрит жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба суда, заседание начнется в 13:30 четверга.

Таким образом, суд оперативно определил дату рассмотрения апелляции адвокатов Н.Савченко, которая была подана несколько часов назад.

Как сообщалось, 23 марта 2018 года Шевченковский районный суд г.Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, поскольку она не совершила какое-либо преступление по факту.

26 марта адвокаты Н.Савченко заявили, что в поданной жалобе на арест просят Апелляционный суд г.Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей. "Мы подали апелляцию, она уже зарегистрирована. Мы просим, чтобы Надежде Савченко изменили меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Подозрение незаконное и суд должен с этим согласиться", - сказал адвокат нардепа Виктор Чевгуз агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник после подачи апелляции.