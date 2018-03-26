США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Эти меры приняты в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Отмечается, что высылаемые дипломаты должны в течение недели покинуть территорию США.

Среди 60 высылаемых дипломатов - около десяти сотрудников российского постпредства при ООН, отмечается в сообщении.

По словам высокопоставленных представителей американской администрации, высылаемые российские дипломаты занимались разведывательной деятельностью.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку прежний полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.