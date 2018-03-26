Аваков: вопрос возвращения оккупированной территории Донбасса можно будет решить благодаря правоохранительной миротворческой миссии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что военного варианта разрешения ситуации на Донбассе нет, вопрос возвращения оккупированной территории можно будет решить через введения правоохранительной миротворческой миссии.

"Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только через правоохранительной миротворческой миссии, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы. Именно здесь находится центр подготовки таких бойцов. А после завершения конфликта они будут работать на безопасность украинцев", - сказал А.Аваков в понедельник в Международном центре подготовки Национальной гвардии в с. Старое (Бориспольский район Киевской области), сообщил департамент коммуникации МВД.

По его словам, именно эта база подготовки соответствует всем критериям, чтобы подготовить специалистов. Министр также отметил, что на этом полигоне могут проходить тренировки всех сил и подразделений МВД, в том числе международных.