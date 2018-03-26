Межведомственная комиссия по международной торговле расширила заградмеры по импорту минудобрений – МЭРТ

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из Российской Федерации, повысив пошлины на импорт минеральных удобрений из РФ до 42,96%, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на сайте.

"С этих пор, антидемпинговые пошлины для ПАО "Дорогобуж" будут составлять 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ – 42,96%. Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования сообщения в "Урядовом курьере", – указывается в сообщении.

Согласно релизу МЭРТ, комиссия пришла к выводу, что поставки минеральных удобрений российскими производителями и экспортерами происходили с многочисленными нарушениями в процессе подготовки осуществления импорта в Украину. Кроме того, комиссия усматривает угрозу дальнейшего обхода действующих антидемпинговых пошлин со стороны таких поставщиков.

"Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений", – говорится в сообщении министерства.

При этом комиссия приняла решение обратиться в Кабинет министров с просьбой активизировать в парламенте работу над принятием законопроекта №6422 "О внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины", а также обратиться в Антимонопольный комитет Украины в отношении контроля за ценами на удобрения на внутреннем рынке.

Кроме того, комиссия намерена проработать вопрос обращения к правительству с предложением исключить товар, который является объектом применения антидемпинговых мер, из перечня товаров, запрещенных к ввозу в Украину из РФ (постановление КМУ № 1147 от 30 декабря 2015 года).

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 14 марта 2018 года принял решение ввести временный запрет на ввоз российских минеральных удобрений. Кроме того, было внесено предложение расширить перечень товарных кодов, на которые распространяются пошлины, и увеличить их.