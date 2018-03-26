Боевики с полуночи осуществили 20 обстрелов украинских позиций на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток агрессор совершил 20 обстрелов позиций наших защитников. (…) В результате вражеского огня украинские военные не пострадали", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18:00) на странице в Фейсбуке.

В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ часто вели огонь по укреплениям в Водяном. Кроме того, враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песок, а стрелковое оружие - близко Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме того, из БМП и пулеметов соперник обстрелял украинские опорные пункты неподалеку Новгородского.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО", - подчеркнули в штабе.