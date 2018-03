Американская FTC подтвердила факт расследования деятельности Facebook Федеральная торговая комиссия (FTC) США подтвердила факт расследования в отношении Facebook Inc. и использования соцсетью персональных данных пользователей, о котором американские СМИ сообщили в начале прошлой недели. "FTC твердо и всецело стремится использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для защиты конфиденциальности данных потребителей", - приводятся в пресс-релизе ведомства слова врио директора Бюро защиты потребителей FTC Тома Пала. Акции Facebook подешевели на 4,6%. В 2011 году Facebook урегулировала претензии американских регуляторов, связанные с тем, что она вводила пользователей в заблуждение относительно объема раскрываемых персональных данных. FTC вменяла соцсети в вину, что пользователи не получают достаточного объяснения о том, какие их данные и как раскрываются разработчикам сторонних приложений. Сейчас речь идет о нарушении достигнутых тогда соглашений с регуляторами. Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica. Затронуты более 50 млн пользователей и свыше 57 млрд контактов между ними. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Однако представитель Cambridge Analytica заявлял, что полученные в 2015 году данные не анализировались для подготовки проекта избирательной кампании американского президента Д.Трампа. А.Коган также заявил о невиновности в деле о незаконном использовании пользовательских данных. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к информации пользователей, и ограничит доступ данных для разработчиков. По его словам, этот скандал стал нарушением доверия между А.Коганом, Cambridge Analytica и Facebook, а также между социальной сетью и пользователями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



