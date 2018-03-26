Главу Николаевской ОГА допросили в рамках расследования гибели Волошина

Следствие не обнаружило доказательств того, что и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", прежний военный летчик, ветеран АТО Владислав Волошин мог покончить собой в результате оказываемого на него давления, но эта версия пока не отбрасывается, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

"Я на сегодняшний день, изучая те материалы, которые есть в уголовном производстве, не вижу тех оснований, которые могли бы говорить о том, что Влад совершил этот несчастный поступок именно под давлением. Но хочу еще раз сказать, что это не отбрасывается, мы продолжаем испытывать эту версию", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий холод на брифинге в понедельник.

Он добавил, что в рамках досудебного расследования был допрошен глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Савченко.

"Будучи допрошенным, глава областной государственной администрации Савченко показал, что он имел с Волошиным только рабочие отношения, которые заключались именно в оказании помощи в получении технических разрешений для получения сертификации аэропорта. Никаких угроз, никаких принуждений к подписанию тех или иных документов никогда не было", – сообщил Ю.Мороз.

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора Николаевского аэропорта, летчик-герой В.Волошин. Он был безотлагательно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков.

"По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В СМИ была обнародована переписка В.Волошина, в которой тот говорит о давлении на него со стороны главы Николаевской ОГА А.Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.

Народные депутаты неформальной группы УДАР из фракции "Блока Петра Порошенко" 20 марта обратились к генеральному прокурору и министру внутренних дел с просьбой взять под личный контроль расследование гибели В.Волошина.

Следователи рассматривают пять версий в деле о гибели В.Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Проводятся все необходимые возможные экспертизы - судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая.

Установлен круг лиц, которые допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время.