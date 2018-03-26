Выдворение российских дипломатов укрепит безопасность в Украине и ослабит усилия "пятой колонны"

Президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что выдворение из страны российских дипломатов позволит укрепить безопасность в Украине и ослабить усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации.

"Сегодня российский агрессор получил мощную солидарную реакцию цивилизованного мира на циничную химическую атаку в Солсбери… Убежден, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации в Украине", - говорится в видеообращении главы государства, размещенном на его странице в Фейсбуке.

П.Порошенко указал, что дипломатические отношения Украины с Россией де-факто заморожены. "Давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти к нулю – тому критическому минимуму, который позволяет заботиться о наших гражданах – заложниках в России", - добавил он.

Президент напомнил, что Украина продолжает координировать усилия с западными союзниками и партнерами по дальнейшему усилению давления на российского агрессора. "Впереди новые санкции, новые ограничения", - уверен он.

"Запад и Украина твердо стоят единым фронтом в борьбе с российской агрессией и попытками Кремля расшатать единство и уничтожить демократические ценности", - подытожил П.Порошенко.

Ранее президент Украины заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери".

Всего 19 государств объявили в понедельник о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".