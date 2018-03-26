В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного моста

В столице в связи с выполнением ремонтных работ во вторник, 27 марта, частично ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного (Московского) моста, сообщают в Киевской городской государственной администрации.
График ограничения движения:
С 10:00 до 14:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина.
С 14:00 до 19:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении станции метро "Почайна" ("Петровка").
С 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки.
С 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.