Дела по большинству депутатов Рады, с которых снята неприкосновенность, будут направлены в суд в 2018 году

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что дела по большинству депутатов Верховной Рады, с которых была снята неприкосновенность, будут направлены в суд в 2018 году.

"В этом году, я уверен, что большинство депутатов, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут направлены в судебные процессы", - сообщил Ю.Луценко в эфире телеканала ICTV в понедельник.

Кроме того, он отметил, что данные народные депутаты не последние, так как в работе Генпрокуратуры есть материалы, которые свидетельствуют о следующий представлениях в парламент.

Генпрокурор подчеркнул, что все представления будут обоснованными, а все доказательства получены законным путем.