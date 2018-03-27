Исландия объявила осторожный бойкот Чемпионату мира по футболу 2018 года в России

Исландия объявила осторожный бойкот Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, сообщил в понедельник МИД Исландии.

"Исландское правительство в знак солидарности с Великобританией, ее союзниками и партнерами присоединяется к совместной реакции на химическую атаку в Солсбери. Весь двусторонний разговор на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен. Также лидеры Исландии не будут присутствовать на Чемпионате мира в России в этом году", - говорится в сообщении МИД в "Твиттере".

Ранее, после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.