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За минувшие сутки боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь
27.03.2018 05:36

За минувшие сутки боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

      За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 47 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики часто обстреливали защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорных пунктам ВСУ в Водяном. Также незаконные вооруженные формирования применили гранатометы - в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие - близко Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

      На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов враг обстрелял укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия - близко Станицы Луганской.

      В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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