GSK выкупит долю Novartis в СП за $13 млрд

Крупнейшая британская фармкомпания GlaxoSmithKline Plc (GSK) во вторник объявила о выкупе доли швейцарской Novartis AG в их совместном предприятии безрецептурных препаратов за $13 млрд.

Как говорится в сообщении компаний, GSK получит 36,5% СП, созданного в 2015 году. Оплата будет произведена в денежной форме. После завершения сделки 4 из 11 директоров СП, назначаемые Novartis, уйдут в отставку.

На прошлой неделе GSK отказалась от намерения приобрести подразделение безрецептурных препаратов (Consumer Healthcare) американской Pfizer, оценивающееся экспертами в $20 млрд.

Novartis постепенно выходит из сегмента безрецептурных препаратов - новый глава швейцарской фармкомпании Вас Нарасимхан хочет сосредоточиться на других направлениях, пишет Financial Times. Он видит будущее Novartis как инновационной, научно-технической компании, разрабатывающей новые виды

Продажа доли в СП с GSK подстегнула ожидания рынка, что Novartis готова таким же образом распорядиться пакетом акций Roche - принадлежащие ей 6% оцениваются в $14 млрд.

Ранее Novartis также собиралась выделить подразделение Alcon, выпускающее офтальмологическую продукцию, в независимую компанию и провести ее листинг на бирже. Однако решение было отложено до 2019 года. По мнению отраслевых экспертов, Alcon может стоить более $25 млрд.

Акции GlaxoSmithKline на торгах в Лондоне во вторник прибавляют в цене 2,3%, стоимость бумаг Novartis в Цюрихе повысилась на 1,5%.