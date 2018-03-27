Ferrexpo в 2017г инвестировала в украинские активы более $100 млн

Британская Ferrexpo plc в 2017 году вложила свыше 2,7 млрд грн ($100 млн) в развитие подконтрольных ей Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, что превышает инвестиции в эти активы в 2016 году.

Согласно утвержденной советом директоров инвестпрограммы, сообщается в пресс-релизе компании во вторник, группа Ferrexpo за январь-декабрь прошлого года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM) свыше 1698,3 млн грн ($62,9 млн), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM) – свыше 995,3 млн грн ($37,3 млн).

Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 409 млн грн ($15,4 млн) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 574 млн грн ($21,6 млн); компоненты на сумму свыше 646 млн грн ($24,3 млн), а также затраты на развитие северных месторождений.

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты капитального строительства карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

Таким образом, в 2017 году группа Ferrexpo выполнила план по инвестициям в соответствии с утвержденной советом директоров инвестпрограммой, резюмируется в пресс-релизе.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей между стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа, 100% акций Еристовского ГОКа и 100% акций Белановского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.