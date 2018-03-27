Поезд с высокопоставленным официальным лицом из КНДР покинул Пекин

Поезд, на котором может находиться северокорейский руководитель Ким Чен Ын, во вторник покинул вокзал Пекина, сообщают японские СМИ.

В свою очередь агентство АП отмечает, что в районе железнодорожной станции "Пекин-Центральный" дежурили стражи порядка, а сам вокзал был на время закрыт для рядовых пассажиров.

По информации АП, неназванный высокопоставленный чиновник из КНДР прибыл на вокзал на черном лимузине в составе кортежа.

В Пекине в свою очередь отметили, что "в должное время" предоставят всю необходимую информацию по данному визиту. "На данный момент никакой информации. Но информация будет опубликована в должное время", - сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в Пекин прибыл спецпоезд из КНДР. По данным агентства Bloomberg, на поезде в Китай приехал северокорейский руководитель. По другой информации, на поезде мог приехать другой высокопоставленный чиновник из КНДР или, например, сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чен, занимающая пост заместителя руководителя отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

Ни северокорейская газета "Нодон синмун" - орган ЦК Трудовой партии Кореи, ни Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) пока не публиковали никаких сообщений относительно данного визита.