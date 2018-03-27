11% украинцев, находившихся на заработках в Польше, планируют туда переехать – опрос

Только 11% украинцев, которые находились на заработках в Польше, планируют переехать туда на постоянное место жительства, сообщил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Две трети украинцев говорит, что вновь поедут в Польшу на заработки, а вот переехать на постоянное место проживания говорят только 11% опрошенных нами", - сказал А.Антипович на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он уточнил, что 74% опрошенных трудовых мигрантов не планируют переезжать на постоянное место проживания в Польшу в ближайшие месяцы, 16% затруднились с ответом.

"90% респондентов не планируют приобретать недвижимость в Польше… Во-первых, они могут не иметь возможности это сделать, во-вторых, - желания, поскольку хотят вернуться в Украину", - добавил знаток.

По словам А.Антиповича, основная часть украинцев едет в Польшу на заработки на срок один-три месяца. Более 50% респондентов удовлетворены своими работодателями в Польше, 8% - не удовлетворенны, 40% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 9 по 26 февраля 2018 между жителей Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Луцка в возрасте от 18 лет и старше, которые в течение последних пяти лет работали в Польше. Выборочная совокупность респондентов составила 400. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 4,9%.

Исследование проводилось по заказу рекрутинговой компании "Personnel Service" (Польша).