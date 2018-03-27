Рынки акций Европы растут на снижении внешнеторговых рисков

Европейские фондовые индексы во вторник активно повышаются, поскольку геополитические опасения снова сменились оптимизмом в отношении торговых отношений США и Китая.

По данным информированных источников агентства Bloomberg, министр финансов США Стивен Мнучин обсудил с китайским коллегой Лю Хэ проблему американского торгового дефицита в отношениях с КНР. Министры договорились найти взаимоприемлемый путь снижения этого дефицита.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов поднялся на 1,2%, до 367,64 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 1,6%, как и германский DAX, французский CAC 40 - на 1,4%.

Потребительское доверие в Швеции упало до минимума за 19 месяцев в марте, показатель снижается уже четыре месяца подряд.

Вместе с тем Национальный институт экономических исследований во вторник опубликовал прогноз, согласно которому рост ВВП Швеции усилится с 2,4% в 2017 году до 2,8% в 2018 году. При этом эксперты института ожидают, что шведский ЦБ отложит повышение процентных ставок до I квартала следующего года.

Капитализация швейцарской фармкомпании Novartis AG увеличилась на 1,9% после продажи 36,5% акций в СП с британской GlaxoSmithKline (GSK) за $13 млрд. GSK, консолидировавшая СП, прибавила 2,5% на торгах в Лондоне.

Цена акций нидерландской Akzo Nobel NV подскочила на 5,2%. Крупнейший производитель красок и покрытий в мире продал подразделение специализированных химикатов американской Carlyle и сингапурской GIC за 10,1 млрд евро.

Бумаги британского производителя сантехнического и отопительного оборудования Ferguson Plc выросли в цене на 5,9% - самыми быстрыми темпами за год. Результаты компании по итогам I финполугодия превзошли ожидания рынка, к тому же Ferguson объявила о возможности выплаты специальных дивидендов на общую сумму $1 млрд.

Котировки акций французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon подскочили на 7,6% на сообщениях о сделке с Amazon.com. Товары из магазинов Monoprix в Париже и окрестностях будут продаваться через приложение Amazon Prime Now.

Курс ценных бумаг Deutsche Bank вырос на 2%. По данным The Times, германский банк ищет замену CEO Джону Крайану.

Стоимость акций шведской H&M упала на 5,5% из-за слабой финансовой отчетности.