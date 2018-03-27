Законопроект о НБФБ должен содержать положение о защите доступа к конфиденциальной информации - Шимкив

Законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ) должен содержать положение о защите доступа к конфиденциальной информации, в случае отсутствия его в законопроекте №8157 это положение следует внести, полагает заместитель главы администрации президента (АП) Дмитрий Шимкив.

"Доступ к любой информации, касающейся банковской тайны и ведения бизнеса, должна быть конфиденциальной. И доступ к ней силовых структур должен быть исключительно по решению суда. Это моя принципиальная позиция...", - сообщил он в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в Киеве во вторник.

При этом он уточнил, что если соответствующее положение отсутствует в указанном законопроекте, его следует внести.

"По крайней мере, в той версии, которую я читал, оно (положение об ограничении доступа к конфиденциальной информации - ИФ) есть. Правда, были и варианты, в которых его точно не было", - уточнил он.

По словам Д.Шимкива, остро также стоит вопрос протоколирования доступа к такой информации.

"Доступ к информационным ресурсам, которые находятся в ведомстве других государственных органов, следует протоколировать во избежание злоупотреблений. Но для эффективного расследования экономических преступлений нужно работать, в первую очередь, с данными, и быть аналитической службой", - отметил заместитель главы АП.

Ранее исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко заявляла, что положения законопроекта о НБФБ, внесенного в парламент главой комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной позволяют госслужащим собирать на свое суждение персональные данные и информацию о финансовых операциях любого налогоплательщика. По ее словам, представители ассоциации обратили на это внимание авторов законопроекта. "По результатам встречи с парламентской рабочей группой Н.Южаниной ЕБА подготовила комментарии и предложения к проекту закона о НБФБ. В первую очередь, замечания касаются защиты прав субъектов хозяйствования в части сбора, обобщения и дальнейшего использования их персональных данных. Отдельные положения действительно позволяют государственным служащим НБФБ по своему усмотрению без предварительного согласования проводить сбор персональных данных и информации о финансовых операциях любого из налогоплательщиков", – сказала А.Деревянко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".