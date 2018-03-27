Польша намерена построить забор на границе с Украиной и Беларусью

Польша намерена начать в сентябре 2018 года строительство ограждения на границе с Украиной и Беларусью, которое должно остановить миграцию кабанов, которые распространяют вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщает "".

"Мы предусматриваем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", - заявил в понедельник, 26 марта, министр полеводства Польши Кшиштоф Юргель.

К.Юргель вместе с европейским комиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом участвовал в пресс-конференции по итогам встречи на тему борьбы с вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в ЕС.

"Во время постоянного комитета (Совета министров) будет рассмотренная резолюция в деле программы строительства забора. Прорабатывается закон. Мы предусматриваем, что в сентябре должен начаться строительство", - сказал глава полеводческого ведомства.

Стоимость построения ограждения оценивают в приблизительно 300 млн злотых (EUR71 млн). Это будет забор с соответствующей сеткой высотой до двух метров, закрепленный на глубине приблизительно полметра. Ограждение построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью в течение 3-4 лет, его длина составит приблизительно тысячу километров. В первую очередь забор намерены устанавливать в тех местах, где есть наибольший риск миграции кабанов.