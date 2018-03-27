Жители с. Возсиятское Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14

Автомобильная дорога национального значения Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев второй день подряд перекрыта жителями с. Возсиятское (Еланецкий р-н Николаевской обл.), требующими проведения на ней ремонтных работ, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области во вторник.

"26 марта в 7:00 около сотни лиц перекрыли автомобильное движение… Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют проведения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, которая проходит через населенный пункт. По состоянию на 12:00 27 марта акция продолжается", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время автомобильное движение по дороге пока не разблокировано, грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Охрану публичного порядка на месте события осуществляют сотрудники Еланецкого отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.