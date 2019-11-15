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|Представитель Кабмина в Раде сложила полномочия
|15.11.2019 14:36
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Нардеп от Слуги народа Ирина Верещук заявила в пятницу, 15 ноября, о сложении полномочий представителя Кабинета министров в Верховной Раде(function() })();
Об этом сообщает Lb.ua.
«Я решила сложить полномочия представителя Кабинета министров в парламенте, так как мы не нашли общего языка с премьер-министром, мы не сработались», – сказала Верещук.
Нардеп подчеркнула, что на это решение она вышла без давления со стороны.
«Я считаю, что у нас разные видения в подходах к коммуникации между Кабмином и парламентом. Я считаю, что нам более профессионально работать с депутатами, учитывать их мнение», – сказала Верещук.