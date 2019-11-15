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|Изгнанные из фракции «Слуги народа» прокомментировали свое исключение
|15.11.2019 15:13
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Народные депутаты Антон Поляков и Анна Скороход в пятницу, 15 ноября, прокомментировали свое исключение из фракции Слуга народа.(function() })();
Об этом они сказали в комментарии журналистам после заседания фракции, сообщает УНИАН.
Поляков, в частности, отметил, что не было предоставлено конкретных доказательств каких-то его неголосований или прогулов.
«Конкретных фактов, конкретных доказательств, почему я не отвечаю, как я не отвечаю и почему, кроме того, что у меня свой Telegram канал, в котором я написал, что нас загнали вчера в подвал, – кроме этих фактов я, честно говоря, не понял», – сказал он.
Депутат отметил, что еще не задумывался, будет ли внефракционным, или рассмотрит возможность присоединиться к другой фракции.
«Буду, значит, внефракционным. А там будем смотреть, – сказал Поляков.
В свою очередь, Скороход, комментируя то, что она якобы предлагала взятки депутатам, отметила: «Мне сейчас рассказали о 3 тысячах долларов. Здесь зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите о 3 тысячах долларов за решение в комитете. Не смешите меня».
В то же время, она не ответила, кто и каким образом якобы раздает эти деньги, отметив, что «все есть в прессе». Она выразила мнение, что вместе с Поляковым они будут внефракционными депутатами.
Отвечая на вопрос, допускает ли она, что она и Поляков не последние, кого могут исключить из фракции, Скороход отметила: «У нас же там шли угрозы, что будут «зачистки», еще о 15 человеках, насколько я знаю, Давид Арахамия вчера заявил».
По ее словам, на заседании фракции сегодня не присутствовали все депутаты, а лишь «максимум 100 человек».