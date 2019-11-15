Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.

Так она прокомментировала на своей странице в Facebook слова миллиардера о восстановлении отношений между Москвой и Киевом.

«С ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел», — заключила Мендель.

13 ноября сообщалось, что Коломойский высказался за урегулирование конфликта на Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. По его словам, травмы, нанесенные украинским гражданам конфликтом на Донбассе, быстро уйдут в прошлое. При этом он добавил, что власти США лишь используют Украину в своих геополитических целях. Кроме того, олигарх предположил, что российское финансирование может заменить Украине кредиты Международного валютного фонда. По мнению бизнесмена, Москва готова выделить Киеву 100 миллиардов долларов США.

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