Россия вернет Украине корабли, задержанные в ноябре 2018 года после конфликта в Керченском проливе.

Это произойдет до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Украина получит назад малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Сейчас Москва и Киев находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИДы двух стран.

По информации «а», возврат судов произойдет не в порту, а в море. Украинские суда отбуксируют три российских буксира в согласованную сторонами точку. Корабли вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Российские пограничники задержали три украинских суда 25 ноября 2018 года в результате конфликта в Керченском проливе. По версии российской стороны, украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды России и были блокированы, после чего задержаны.

Были также арестованы 24 украинских моряка. Она вернулись на Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена осужденными и задержанными, который осуществили Москва и Киева.

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