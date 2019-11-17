Совет национальной безопасности (СНБ) США подготовил для американского лидера список рекомендуемых тем, которые можно было бы обсудить в ходе беседы.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пренебрег советами своих помощников по национальной безопасности затронуть вопрос о коррупции в Украине во время состоявшегося в апреле телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в газета Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, Совет национальной безопасности (СНБ) США подготовил для американского лидера список рекомендуемых тем, которые можно было бы обсудить в ходе беседы.

«21 апреля 2019 года президент Трамп не стал поднимать вопрос о коррупции во время разговора с избранным президентом Зеленским, несмотря на рекомендацию СНБ сделать это и наличие конкретных тезисов для обсуждения, которые были включены в материалы (проведенного для Трампа) брифинга, посвященные этой важной теме», – подчеркнул источник газеты.

При этом в апрельском заявлении Белого дома по итогам телефонных переговоров отмечалось, что Трамп «выразил свою приверженность» работе с Зеленским над «укреплением демократии, повышением благосостояния и искоренением коррупции» в Украине. В обнародованной в пятницу стенограмме беседы тема коррупции отсутствовала.

Как пояснил источник Politico, заявления Белого дома по итогам телефонных контактов в большинстве случаев составляются в соответствии с подготовленными помощниками президента темами для обсуждения. В связи с тем, что разговор состоялся в воскресенье, ответственные лица не были проинформированы о том, что глава вашингтонской администрации не затрагивал тему коррупции.

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