Предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского было озвучено в качестве темы для обсуждения экспертов.

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Вы должны понимать, что об этом Елбасы (титул лидера нации в Казахстане, который носит Назарбаев) говорил в «Астанинском клубе», а «Астанинский клуб» предполагает, что это просто тема для обсуждения», — сказал он.

Тлеуберди отметил, что слова Назарбаева не являются официальной позицией властей республики, и уточнил, что Министерство иностранных Казахстана не направляло официальных приглашений в Москву и Киев.

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