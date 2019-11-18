Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить конституции его страны

Об этом сообщает БелТА 17 ноября.

«А главные принципы [конституции - ред.] – это независимость и суверенитет», – сказал он.

По словам Лукашенко, дорожные карты с Москвой не могут быть подписаны до тех пор, пока не будут решены принципиальные вопросы по поставкам углеводородов и открытию российских рынков для товаров.

«Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией – ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз», - цитирует Лукашенко Интерфакс.

Белорусский руководитель отметил, что президентом России Владимиром Путиным они друзья, следовательно может открыто ему это сказать, «да еще похлеще».

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