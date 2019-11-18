В Украине проверят, в каком состоянии возвращены захваченные корабли и были ли изъяты оборудование и документация.

Корабли Никополь, Бердянск и Яны Капу, возвращенные сегодня Россией, пройдут тщательную проверку и экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook в понедельник, 18 ноября.

В министерстве напомнили, что согласно приказу Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, РФ должна была немедленно передать корабли Украине.

«После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, были ли изъяты оборудование и документация», – говорится в сообщении.

Также в МИД напомнили, что 1 апреля 2019 года Украина сообщила РФ о споре о нарушении иммунитета военных кораблей и членов экипажей.

«Несмотря на возвращение моряков и кораблей, спор продолжается, сформирован арбитражный суд, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела», – говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира