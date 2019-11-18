Ранее Германия тратила на оборону 47,32 млрд евро в года, теперь же эта цифра увеличилась до 50,25 млрд евро.

В следующем году Германия увеличит свои оборонные расходы, чтобы приблизиться к цели в 2%, как того требует НАТО.

Незадолго до декабрьского саммита НАТО Германия уведомит альянс о том, что потратит на оборону 50,25 миллиарда евро или 1,42 процента ВВП. В 2019 году оборонный бюджет страны составил 1,36 процента.

Показатель Германии в 50,25 миллиарда евро соответствует увеличению примерно на 6,2 процента по сравнению с текущими расходами в 47,32 миллиарда евро.

На прошлогоднем саммите НАТО президент США Дональд Трамп угрожал выйти из блока, если все союзники не начнут тратить 2% своего ВВП на оборону. Он регулярно жалуется на несправедливое распределение финансового бремени в НАТО и, в частности, критикует Германию.

НАТО призвал всех союзников представить свои новые прогнозы на 2020 год до встречи глав государств и правительств в Лондоне 3-4 декабря. Новые цифры впервые будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел в среду.

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